"Guerra infinita". Quanto o contribuinte americano vai pagar pela invasão do Afeganistão

A Universidade de Harvard e a Universidade de Brown lançaram um projecto sobre os custos da guerra que apresenta conclusões devastadoras, resumidas pela agência noticiosa AP , sobre o tempo que a conta demorará a ser paga, sobre o montante que vai atingir e sobre os principais sacrificados, que serão, em muito maior medida do que nas guerras da Coreia e do Vietname, os contribuintes mais pobres.

A parte dos custos das duas guerras simultâneas, no Afeganistão e no Iraque, que até 2020 os EUA financiaram mediante emissão de dívida calcula-se em 2 biliões de dólares. Essa dívida continuará a ser paga nas próximas décadas e, em 2050, já terá consumido, em juros e amortizações, 6,5 biliões. O ano em que esses juros e amortizações atingirão o seu ponto culminante será 2048.





Além do seu custo exorbitante, a dívida de guerra dos EUA está distribuída de forma muito mais iníqua do que dívidas anteriores. Assim, para financiar a guerra da Coreia, o presidente Harry Truman quase duplicou, temporariamente, as taxas fiscais mais elevadas (aumentou-as em 92%). Para financiar a guerra do Vietname, o presidente Lyndon Johnson aumentou temporariamente em 77% as taxas fiscais para os contribuintes mais ricos. Pelo contrário, o presidente George W. Bush, não só não aumentou, como até cortou em 8% os impostos dos contribuintes mais ricos.