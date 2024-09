Guerra Médio Oriente. Iémen lança míssil-terra contra Israel

O exército israelita afirmou que um míssil disparado a partir do Iémen atravessou o centro de Israel antes de cair no território, sem causar feridos, este domingo.

, indicou, em comunicado, acrescentandoNuma nota posterior, pouco antes das 07h00,adiantou.Os rebeldes huthis, que controlam várias zonas do Iémen, lançaram vários ataques contra Israel, afirmando atuar em solidariedade com os palestinianos na Faixa de Gaza, no âmbito da guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas.Em julho, os huthis realizaram um ataque com `drone` contra Telavive, tendo morto um civil israelita. Na resposta, o exército israelita bombardeou o porto iemenita de Hodeida, controlado pelos huthis, a 20 de julho.Há vários meses que os rebeldes huthis têm também como alvo navios, que consideram ligados a Israel, Estados Unidos ou Reino Unido, no golfo de Adem e no mar Vermelho.Estes ataques perturbam o trânsito nesta zona marítima essencial para o comércio mundial, o que levou os Estados Unidos a criar uma coligação marítima internacional e atingir alvos rebeldes no Iémem, por vezes com a ajuda do Reino Unido.

Manifestantes israelitas exigem libertação de reféns

No sábado, milhares de pessoas protestaram, mais uma vez, nas ruas de Telavive.As últimas manifestações têm resultado em várias detenções.Uma centena de israelitas continuam nas mãos do Hamas.As Forças de Defesa de Israel revelam ter atacado operacionais do Hamas num centro de comando que funcionava numa escola.

Mais de 41 mil palestinianos já morrerem desde o início da ofensiva israelita, de acordo com os números do ministro da Saúde de Gaza.