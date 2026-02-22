Guerra na Ucrânia. 2025 foi o ano mais mortífero para civis

Soraya Ventura fala por isso numa emergência humanitária.



"Esse é o maior movimento de pessoas refugiadas na Europa em 75 anos", admitiu à RTP, acrescentando que há quase 11 milhões de pessoas que necessitam de ajuda humanitária.



"Foi o ano mais mortífero para civis, desde 2022", continuou. "Mais de 2.500 pessoas foram mortas".