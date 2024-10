Quatro pessoas morreram e mais de dez ficaram feridas num ataque russo com mísseis, na região de Odessa, no sul da Ucrânia. Segundo o Governador da região, um míssil balístico atingiu, esta sexta-feira, um edifício onde moravam e trabalhavam civis.

Entre as vítimas mortais está uma adolescente de 16 anos.



Nos últimos dias ,as tropas russas intensificaram os ataques no sul da Ucrânia, incluindo a navios civis em portos da região de Odessa