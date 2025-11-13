Guerra na Ucrânia. Autarca de Kiev denuncia "ataque massivo" sobre a capital

Através do Telegram, o presidente da Câmara indicou que há registo de pelo menos dois feridos, no distrito de Dniprovsky, na zona leste da cidade. Um dos feridos foi hospitalizado.





Tymur Tkachenko, chefe da administração militar de Kiev, afirmou que tanto drones como mísseis foram mobilizados na capital.

Vitali Klitschko falou de "um ataque inimigo massivo" que provocou vários incêndios na cidade. Os serviços de emergência foram mobilizados e o autarca apelou: "Fiquem nos abrigos".



"Segundo informações preliminares, os destroços atingiram um edifício de habitação de cinco andares", acrescentou ainda.





A Força Aérea da Ucrânia refere que os mísseis russos tinham como objetivo atingir Kiev e várias outras regiões.







Os jornalistas da agência France Presse no local testemunharam a ativação de sistemas de defesa aérea contra drones e mísseis e foram ouvidas fortes explosões no centro da cidade.