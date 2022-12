Guerra na Ucrânia. Avião com 176 refugiados chegou a Lisboa

O avião aterrou em Lisboa pouco antes das 17h00 e uma hora depois os passageiros já tinham desembarcado no aeroporto militar de Figo Maduro.



Os refugiados são sobretudo mulheres e crianças, alguns chegados hoje mesmo à Moldava provenientes de Kiev.



A chegada dos refugiados decorre da iniciativa "Check-In Esperança", fruto de uma parceria entre a associação "Ukrainian Refugees UAPT" e a empresa Leroy Merlin.



De acordo com a organização, o avião partirá para a Moldova dentro de algumas horas com 15 toneladas de bens como aquecedores, geradores e produtos de higiene, para depois serem transportados por camiões humanitários até Kiev e serem distribuídos a populações necessitadas.



A associação disse em comunicado que este é o sexto voo que já realizou.



As duas entidades, a associação e a empresa, no mesmo comunicado, garantem que vão assegurar o acompanhamento de longo prazo aos refugiados recém-chegados.



A "Ukrainian Refugees UAPT" foi fundada em fevereiro de 2022 e é uma organização sem fins lucrativos, sediada em Portugal, que presta apoio a refugiados da guerra na Ucrânia, decorrente da invasão russa.



A guerra na Ucrânia causou pelo menos 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 7,8 milhões de refugiados em países europeus, pelo que as Nações Unidas classificam esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).



Neste momento, 17,7 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.



A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que, segundo as autoridades de Kiev, já fez mais de 2.000 mortos entre a população civil.



A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.