Guerra na Ucrânia. Combates intensificam-se em Bakhmut

Foto: Stringer via Reuters

A Ucrânia lançou um ataque com drones sobre a cidade russa de Ramensky, no distrito de Moscovo. O autarca moscovita diz que não há vítimas nem danos. Outro dos alvos de Kiev, foram as tropas russas no nordeste da Península da Crimeia. O sistema de defesa aéreo russo diz que abateu os quatro drones lançados.