Guerra na Ucrânia está em impasse, afirma chefe dos serviços secretos

, afirmou Kyrylo Budanov à BBC Depois de as tropas ucranianas terem reconquistado a cidade portuária de Kherson, no sul do país, em novembro, as batalhas mais complicadas estão agora decorrer em redor de Bakhmut, na região de Donetsk. Por outro lado, as forças russas abrandaram o ritmo das operações terrestres na Ucrânia ao longo dos mil quilómetros da linha da frente.Segundo Kyrylo Budanov,. No entanto, acrescentou que“Não podemos derrotá-los em todas as direções de forma abrangente. Nem eles podem. Estamos muito ansiosos por novos fornecimentos de armas e pela chegada de armamento mais avançado”, frisou o chefe dos serviços secretos ucranianos.Uma ofensiva que poderá incluir uma segunda tentativa de conquistar a capital Kiev.Segundo Kyrylo Budanov, “recentemente um comboio com tropas russas parou muito próximo da fronteira entra a Ucrânia e a Bielorrússia e regressou, várias horas mais tarde, com todos os militares a bordo”.“Fizeram-no abertamente durante o dia para que todos vissem”.A entrevista de Kyrylo Budanov à BBC aconteceu dias depois de Vladimir Putin ter viajado para Minsk, a capital da Bielorrússia, pela primeira vez em três anos. Uma visita que suscitou especulações de que poderia tentar persuadir o presidente Alexander Lukashenko, um aliado de longa data, a enviar tropas bielorrussas para a Ucrânia.Os analistas têm questionado o nível de preparação do exército bielorrusso de 48 mil militares. “É por isso que o presidente Lukashenko está a tomar medidas para evitar um infortúnio para o seu país”.Para a Rússia, a conquista de Bakhmut iria perturbar as linhas de abastecimento da Ucrânia e abrir uma porta em direção a outros redutos ucranianos no leste, incluindo Kramatorsk e Sloviansk.”. Os analistas acreditam que Yevgeniy Prigozhin, fundador do grupo, quer capturar Bakhmut como prémio político, numa altura em há grande rivalidade entre os altos funcionários russos.Longe dos campos de batalha, a Rússia tem realizado campanhas aéreas implacáveis com mísseis edesde outubro, visando, sobretudo, as infraestruturas críticas da Ucrânia e deixando milhões sem eletricidade, aquecimento e água. Bens fundamentais numa altura em que o país enfrenta temperaturas negativas.Para Budanov,Mas considera que ae da incapacidade da indústria russa em reabastecê-los”.Apesar de o Irão ter fornecido a maioria dosusados pelas tropas de Moscovo, o chefe dos Serviços Secretos da Ucrânia afirma que Teerão “se tem recusado a entregar mais mísseis à Rússia, consciente de que os países ocidentais são suscetíveis de impor mais sanções ao país”, além das que já vigoram devido ao programa nuclear iraniano.A guerra pode estar atualmente bloqueada, mas Budanov é inflexível e acredita “que a”.Budanov prevê o “regresso da Ucrânia às suas fronteiras de 1991, quando a sua independência foi declarada após o colapso da União Soviética”.