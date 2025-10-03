Guerra na Ucrânia. Fotojornalista francês Antoni Lallican morto em ataque com drone

Antoni Lallican morreu, atingido por um drone, esta sexta-feira, 3 de outubro, na Ucrânia, durante uma reportagem. Ele estava numa viatura a cerca de quinze quilómetros da linha de frente, em Kurylivska.

O fotógrafo trabalhou na Ucrânia várias vezes desde o início do conflito na Ucrânia, em fevereiro de 2022, segundo a agência Hans Lucas, para a qual trabalhava. "Ele documenta as consequências da guerra e iniciou um trabalho de longo prazo ao lado dos habitantes da bacia mineira de Donbass, no sudeste da Ucrânia", precisa o Sindicato Nacional dos Jornalistas francês (SNJ), a principal organização sindical da profissão.

Também o jornalista ucraniano, Heorgiy Ivanchenko, ficou gravemente ferido no mesmo ataque, segundo as Federações Europeia e Internacional de Jornalistas (EFJ-IFJ) e o Sindicato Nacional de Jornalistas (SNJ) francês, que indicaram que o ataque ocorreu pelas 07h20 locais (mais uma hora em Lisboa). Os dois homens encontravam-se no mesmo veículo no momento do ataque, cujas circunstâncias exatas se desconhece, segundo o jornal Libération com o qual ambos colaboravam.

De acordo com outros jornalistas franceses no local, citados pelo diário francês Libération, Ivanchenko foi submetido a uma cirurgia e o seu estado de saúde está estabilizado.

Num comunicado conjunto, Federações Europeia e Internacional de Jornalistas e o Sindicato Nacional de Jornalistas afirmam que ambos os profissionais estavam "a usar equipamento de proteção e um colete à prova de bala com a inscrição "Press" quando o veículo foi atingido por uma aeronave não-tripulada FPV (First-Person View). Primeiro repórter vítima de um drone

O presidente francês, Emmanuel Macron, enviou as condolências à família do fotojornalista francês na rede social X. Macron afirma que Antoni Lallican foi "vítima de um ataque de drones russos", e os seus companheiros de trabalho, que dão testemunho da guerra "pondo a vida em perigo".

Notre compatriote, le photojournaliste Antoni Lallican, accompagnait l’armée ukrainienne sur le front de la résistance.



J’ai appris avec une profonde tristesse son décès, victime d’une attaque de drones russes.



J’adresse mes condoléances… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 3, 2025





Desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro 2022, 17 jornalistas foram mortos. Antoni Lallican é o primeiro repórter a morrer num ataque com drone.

c/Lusa