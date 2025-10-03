Guerra na Ucrânia. Fotojornalista francês Antoni Lallican morto em ataque com drone
O fotojornalista francês Antoni Lallican, de 37 anos, morreu na manhã desta sexta-feira num ataque de drone à sua viatura, quando estava em reportagem no Donbass, no leste da Ucrânia, segundo as organizações jornalísticas EFJ-IFJ e SNJ.
Antoni Lallican morreu, atingido por um drone, esta sexta-feira, 3 de outubro, na Ucrânia, durante uma reportagem. Ele estava numa viatura a cerca de quinze quilómetros da linha de frente, em Kurylivska.
O fotógrafo trabalhou na Ucrânia várias vezes desde o início do conflito na Ucrânia, em fevereiro de 2022, segundo a agência Hans Lucas, para a qual trabalhava. "Ele documenta as consequências da guerra e iniciou um trabalho de longo prazo ao lado dos habitantes da bacia mineira de Donbass, no sudeste da Ucrânia", precisa o Sindicato Nacional dos Jornalistas francês (SNJ), a principal organização sindical da profissão.
Também o jornalista ucraniano, Heorgiy Ivanchenko, ficou gravemente ferido no mesmo ataque, segundo as Federações Europeia e Internacional de Jornalistas (EFJ-IFJ) e o Sindicato Nacional de Jornalistas (SNJ) francês, que indicaram que o ataque ocorreu pelas 07h20 locais (mais uma hora em Lisboa). Os dois homens encontravam-se no mesmo veículo no momento do ataque, cujas circunstâncias exatas se desconhece, segundo o jornal Libération com o qual ambos colaboravam.
De acordo com outros jornalistas franceses no local, citados pelo diário francês Libération, Ivanchenko foi submetido a uma cirurgia e o seu estado de saúde está estabilizado.
Num comunicado conjunto, Federações Europeia e Internacional de Jornalistas e o Sindicato Nacional de Jornalistas afirmam que ambos os profissionais estavam "a usar equipamento de proteção e um colete à prova de bala com a inscrição "Press" quando o veículo foi atingido por uma aeronave não-tripulada FPV (First-Person View). Primeiro repórter vítima de um drone
O presidente francês, Emmanuel Macron, enviou as condolências à família do fotojornalista francês na rede social X. Macron afirma que Antoni Lallican foi "vítima de um ataque de drones russos", e os seus companheiros de trabalho, que dão testemunho da guerra "pondo a vida em perigo".
Notre compatriote, le photojournaliste Antoni Lallican, accompagnait l’armée ukrainienne sur le front de la résistance.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 3, 2025
J’ai appris avec une profonde tristesse son décès, victime d’une attaque de drones russes.
J’adresse mes condoléances…
Desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro 2022, 17 jornalistas foram mortos. Antoni Lallican é o primeiro repórter a morrer num ataque com drone.
c/Lusa