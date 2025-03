A Europa vai dar mais apoio militar à Ucrânia e Portugal deve contribuir com, pelo menos, mais 300 milhões de euros. O novo pacote adicional surge depois do conflito diplomático entre Trump e Zelensky e é hoje detalhado pelo Jornal Público. Em Londres, na cimeira que reuniu líderes europeus, do Canadá e da Turquia, começou a ser desenhado um possível acordo de paz que vai ser depois apresentado à Casa Branca.