Guerra na Ucrânia. Intensificam-se os combates pelo controlo de Pokvrosk

Bombardeamentos russos a diversos localidades ucranianas provocaram quatro mortos civis, um deles era um bombeiro que combatia um incêndio numa zona residencial de Kramatorsk, no Donetsk.



Vinte e quatro horas após o Pentágono ter dado luz verde a Donald Trump para tornar acessíveis a Kiev misseis de longo alcance tomahawk, capazes de atingir Moscovo, o Kremlin afirmou que tal passo em nada contribuirá para a resolução do conflito.