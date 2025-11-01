Mundo
Guerra na Ucrânia. Intensificam-se os combates pelo controlo de Pokvrosk
Kiev enviou forças especiais para evitarem o cerco do nó logístico estratégico de Pokvrosk, onde combates violentos já provocaram milhares de baixas dos dois lados no último mês.
Vinte e quatro horas após o Pentágono ter dado luz verde a Donald Trump para tornar acessíveis a Kiev misseis de longo alcance tomahawk, capazes de atingir Moscovo, o Kremlin afirmou que tal passo em nada contribuirá para a resolução do conflito.