Macron defende que qualquer plano de paz deve ser "finalizado" com Ucrânia e europeus





Esta segunda-feira, em Paris, Macron e Zelensky realizaram uma videoconferência com o enviado especial dos Estados Unidos para a Ucrânia, Steve Witkoff. Os negociadores norte-americanos, incluindo Steve Witkoff, viajam para Moscovo nas próximas horas.





Os líderes francês e ucraniano conversaram também com o negociador-chefe ucraniano, Rustem Umerov, oito líderes europeus, os presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia e o secretário-geral da NATO.





(com agências)

As declarações de Emmanuel Macron surgem após um encontro com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Paris., defendeu Emmanuel Macron."Sobre as questões dos ativos congelados, das garantias de segurança, da adesão à União Europeia e das sanções europeias, [este plano]Portanto, ainda estamos numa fase preliminar", referiu.Acrescentou ainda queDepois de se ter reunido em Paris com o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky,