Mundo
Guerra na Ucrânia
Macron defende que qualquer plano de paz deve ser "finalizado" com Ucrânia e europeus
O presidente francês defendeu esta segunda-feira que qualquer plano de paz entre a Rússia e a Ucrânia terá de ser finalizado com Kiev e os europeus à mesa das negociações.
As declarações de Emmanuel Macron surgem após um encontro com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Paris.
"Não existe, em rigor, um plano finalizado hoje sobre as questões territoriais. Só poderá ser acabado pelo presidente Zelensky", defendeu Emmanuel Macron.
"Sobre as questões dos ativos congelados, das garantias de segurança, da adesão à União Europeia e das sanções europeias, [este plano] só poderá ser finalizado com os europeus sentados à mesa. Portanto, ainda estamos numa fase preliminar", referiu.
Acrescentou ainda que "a Ucrânia é o único país que pode tomar decisões sobre o seu território".
Depois de se ter reunido em Paris com o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, o chefe de Estado francês acusou a Rússia de "não dar qualquer sinal de querer a paz", que, segundo ele, "é procurada por americanos, ucranianos e europeus".
Esta segunda-feira, em Paris, Macron e Zelensky realizaram uma videoconferência com o enviado especial dos Estados Unidos para a Ucrânia, Steve Witkoff. Os negociadores norte-americanos, incluindo Steve Witkoff, viajam para Moscovo nas próximas horas.
Os líderes francês e ucraniano conversaram também com o negociador-chefe ucraniano, Rustem Umerov, oito líderes europeus, os presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia e o secretário-geral da NATO.
(com agências)