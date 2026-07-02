Guerra na Ucrânia. Pelo menos 13 mortos em ataque russo contra Kiev

"Até ao momento, há 13 mortos", afirmou o autarca Vitaly Klitschko. Após os primeiros alertas, muitos residentes procuraram refúgio nas estações de metro.





O autarca disse ainda que a capital ucraniana sofreu o pior ataque desde o início da guerra travada pela Rússia.





"Amanhã, 3 de julho, foi declarado dia de luto em Kiev, em memória das vítimas do ataque mais massivo do inimigo contra a capital", escreveu nas redes sociais.





O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu a Washington uma licença para a aquisição de mísseis Patriot na sequência deste ataque.





"Contamos muito com uma decisão dos Estados Unidos relativamente às licenças para os Patriot e a outras formas de cooperação. É este tipo de medidas que pode pôr fim a esta guerra e impedir ataques como este", afirmou Zelensky no Facebook.





Também o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros reiterou apelos aos aliados para que sejam disponibilizados sistemas de defesa aérea.



"Não atrasem as decisões sobre a defesa aérea para a Ucrânia! Esta é a nossa principal exigência aos nossos parceiros após uma noite de horror em Kiev", declarou Andriy Sybiga.





A Força Aérea da Ucrânia disse ter neutralizado 48 mísseis e 476 drones. Ainda assim, outros 25 mísseis balísticos e 12 drones atingiram 33 locais, com Kiev como principal alvo do ataque.

UE vai propor mais sanções à Rússia após ataque

A Rússia tem intensificado os ataques contra Kiev nas últimas semanas, ao mesmo tempo que a Ucrânia tem investido contra alvos militares e energéticos em território russo, o que tem levado a escassez de combustível e perturbações nas linhas de abastecimento.





O Ministério de Defesa da Rússia veio já confirmar que as forças russas atingiram instalações militares estratégicas durante ataques noturnos a Kiev, causando vários mortos e dezenas de feridos.





A responsável pela política externa da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou esta quinta-feira que iria propor mais sanções contra a Rússia, na sequência da nova onda de ataques à Ucrânia.



"Hoje, vou propor a imposição de sanções a mais entidades que apoiam o complexo militar-industrial da Rússia, em resposta aos ataques. Quanto mais Moscovo atacar civis, mais sanções devem ser impostas", escreveu na rede social X.





"Continuamos a aumentar a pressão até que a Rússia entenda que não pode vencer", acrescentou Kallas.



