Guerra na Ucrânia. Putin diz que Rússia está pronta a negociar

Numa entrevista emitida pela televisão estatal russa, quando passam dez meses desde o início do conflito na Ucrânia, Vladimir Putin acusa o Ocidente de querer “dividir para conquistar”.“Grande parte dos nossos cidadãos, 99,9 por cento do nosso povo, está pronto para dar tudo pelos interesses da pátria”, vincou.“Sempre nos esforçámos para garantir que quaisquer disputas que surjam sejam resolvidas por meios pacíficos, por via de negociações”, afirmou.Sobre o conflito na Ucrânia,Questionado sobre a entrega de sistemas de defesa aérea Patriot de Washington a Kiev, na sequência da visita do presidente ucraniano aos Estados Unidos,