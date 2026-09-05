Guerra na Ucrânia. Putin ordena cessar-fogo de três dias

O presidente russo ordenou uma suspensão de três dias dos ataques em Kiev, a partir deste sábado, como parte dos preparativos para a visita de uma delegação dos EUA, informou a Interfax, citando o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.





"O Presidente russo, comandante supremo das Forças Armadas, Vladimir Putin, ordenou hoje que, a partir da meia-noite e durante três dias, não fossem lançados ataques contra Kiev. Isto está relacionado com os preparativos para os contactos dos norte-americanos em Kiev", disse o porta-voz presidencial, Dmitri Peskov, às agências locais.



Peskov, citado pela Efe, também disse que Kiev informou Moscovo da decisão do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em suspender os ataques contra a Rússia enquanto Witkoff e Kushner se encontrarem nos dois países.



Washington tinha pedido garantias de segurança a ambas as partes, algo que o Kremlin rejeitou inicialmente na sexta-feira.



Putin deve encontrar-se com os representantes especiais dos EUA, Steve Witkoff e Jared Kushner, ainda hoje, disse Peskov à agência de notícias TASS. Esta semana, o líder russo apontou que estaria disponível para discutir com os enviados do presidente Donald Trump.



Está previsto que os enviados da Casa Branca visitem ainda a capital ucraniana no domingo, no âmbito das negociações