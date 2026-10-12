Guerra na Ucrânia. Quase mil menores de 18 anos morreram desde início da guerra

Quase mil menores de 18 anos morreram na Ucrânia e na Rússia como resultado da guerra iniciada por Moscovo em fevereiro de 2022, noticiou hoje o meio de comunicação independente russo Meduza.

Segundo o portal, citado pela agência espanhola EFE, a guerra foi a causa de pelo menos 940 mortes de menores de 18 anos.

Para obter esse valor, os jornalistas analisaram dados de organizações internacionais, autoridades de ambos os lados, bem como publicações em redes sociais, relatórios policiais e artigos de imprensa, entre outras fontes abertas.

Quase todos os casos foram confirmados por duas ou mais fontes.

O Meduza sublinha que a sua análise inclui as mortes de menores em território ucraniano dentro das fronteiras de 1991, ou seja, juntamente com a Crimeia, Donetsk, Lugansk, Zaporijia e Kherson, que foram anexadas por Moscovo entre 2014 e 2022.

Os dados para a Rússia incluem apenas o território do país internacionalmente reconhecido.

Segundo o meio de comunicação, até setembro de 2026, podem estar confirmadas 873 mortes na Ucrânia e 67 na Rússia.

Esta é apenas uma estimativa inicial, pois o número real de vítimas pode ser muito maior, indicou o Meduza, que sublinhou que este ano o número de mortes entre crianças russas e ucranianas aumentou em comparação com outros períodos da guerra.