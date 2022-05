Guerra na Ucrânia. Troféu da Eurovisão vendido para comprar drones

O microfone de cristal foi leiloado no Facebook, numa ação conduzida pelo apresentador de televisão Serhiy Prytula.







que inclui três aeronaves e uma estação de controlo terrestre, disse Prytula no leilão.Os drones são muito usados pelas forças ucranianas e russas, tanto como armas quanto como aeronaves de reconhecimento.O grupo venceu o Festival Eurovisão com a múisica "Stefania", surfando uma onda de apoio público para reivindicar uma vitória emocional.A venda do troféu coincidiu com a participação da banda num concerto de caridade na Porta de Brandenburgo, em Berlim, destinado a angariar fundos para material médico.Falando no concerto,

"Acho que deveria estar sempre nas primeiras páginas, até que a paz chegue", disse Psiuk.







A música Stefania foi originalmente escrita em homenagem à mãe de Psiuk, mas letras emotivas como "Eu sempre caminharei até você por estradas quebradas" foram reinterpretadas como um grito de guerra.

A invasão da Rússia na Ucrânia, agora no quarto mês, tirou a vida de milhares de civis, fez milhões de ucranianos fugirem e reduziu cidades a escombros.





Moscovo argumenta ser uma "operação militar especial" para desarmar a Ucrânia e protegê-la dos fascistas. A Ucrânia e o Ocidente dizem que a alegação fascista é infundada e que a guerra é um ato de agressão não provocado.