Guerra na Ucrânia. Trump envia submarinos nucleares para território russo

Os Estados Unidos e a Rússia estão desavindos. O presidente norte-americano deu ordem para que dois submarinos nucleares se desloquem para perto do território russo.

É a resposta de Donald Trump às declarações de Dmitri Medvedev.



O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia disse que os ultimatos de Trump aproximam as duas potências de uma guerra nuclear.



Recorde-se que os Estados Unidos têm 14 submarinos armados com mísseis nucleares. Parte deles está sempre em patrulha junto a águas russas.



Trump diz que o envio dos submarinos é a resposta a uma ameaça e tem por objetivo proteger o povo.