Guerra na Ucrânia. Trump vai falar com Putin e Zelensky

Os contactos com Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky inserem-se numa ronda internacional de conversas telefónicas que Trump irá fazer hoje e que irá envolver igualmente vários países-membros da NATO.No sábado, quando anunciou estes contactos,O anúncio do presidente norte-americano surgiu no dia seguinte às conversações de paz diretas russo-ucranianas, as primeiras desde 2022.Nas negociações, realizadas na sexta-feira em Istambul, Turquia, foi acordada a troca de mil prisioneiros de guerra de cada lado, o que, a realizar-se numa única troca, seria a maior desde o início da guerra, há mais de três anos.