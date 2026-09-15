Guerra nas estrelas. EUA admitem ter armas em órbita

Os Estados Unidos confirmaram, pela primeira vez, que já têm armas convencionais colocadas em órbita da Terra.





O anúncio foi feito esta segunda-feira, pelo secretário da Força Aérea norte-americana, Troy Meink, que justificou a existência destas capacidades com a necessidade de proteger as forças dos EUA perante eventuais ações hostis de outros países.





"Hoje, continuamos a garantir que permanecemos prontos para enfrentar os desafios das ameaças em constante evolução, onde quer que elas existam”, afirmou Meink na Conferência sobre Ar, Espaço e Ciberespaço, organizada pela Associação das Forças Aéreas e Espaciais, que decorre até esta quarta-feira, em Maryland.

É a primeira vez que Washington reconhece publicamente a existência de armas em órbita. No entanto, Troy Meink não revelou que tipo de armamento foi colocado no espaço, nem quando foi lançado.





A imprensa internacional, entre as quais a BBC e a CNN , revela que o secretário da Força Aérea norte-americana foi questionado sobre as capacidades do sistema, mas terá recusado dar informações acrescidas.





"É de extrema importância que mantenhamos a nossa supremacia não apenas no ar, mas também no espaço, e por isso tivemos que tomar medidas para garantir que, quando formos ameaçados, possamos lidar com a situação", fez questão de explicar.

O espaço como novo campo de batalha



O anúncio por parte da Administração Trump de ter armas em órbita surge numa altura em que Washington considera que a Rússia e a China estão a desenvolver tecnologias capazes de interferir ou atacar satélites.





Estes equipamentos são fundamentais para comunicações militares, vigilância, navegação, previsão meteorológica e resposta a catástrofes.





"desenvolve e opera capacidades espaciais e contraespaciais como parte de uma estratégia de modernização militar", enquanto Moscovo "vê o espaço como um domínio de guerra e acredita que a supremacia espacial será um fator decisivo em conflitos futuros". Na página oficial , a Força Espacial norte-americana escreve que Pequim, enquanto Moscovo





Entretanto, um porta-voz da Força Espacial citado pela BBC explicou que o chamado "controlo espacial" inclui meios destinados a "interrupção, degradação e até mesmo destruição" das capacidades dos adversários. Segundo a mesma fonte, essas capacidades "podem ser empregadas para fins ofensivos e defensivos sob a direção dos comandos de combate".

Um tratado com uma brecha



O proíbe a colocação em órbita de armas nucleares e outras armas de destruição em massa. Tratado do Espaço Exterior , assinado em 1967,





No entanto, não impede explicitamente a utilização de armas convencionais no espaço, nem o lançamento, a partir da Terra, de ataques contra objetos espaciais. É ao consultar o documento que se percebe que é nessa zona cinzenta que se desenvolve parte da atual corrida tecnológica.





A criação da Força Espacial dos EUA, em 2019, marcou uma nova etapa na estratégia militar norte-americana, destinada inicialmente a proteger os ativos americanos em órbita.





Sob a Administração de Donald Trump, essa estratégia ganhou uma dimensão mais ofensiva.



