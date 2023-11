Foto: Ministério da Saúde de Gaza via Reuters

As forças de Israel entraram no maior hospital de Gaza no que dizem ser uma operação precisa e direcionada contra o Hamas. O Hospital al-Shifa esteve cercado durante vários dias pelo Exército de Israel, que avançou nas últimas horas contra o interior do edifício, envolvendo-se em confrontos "com militantes islamistas" nos arredores do complexo.