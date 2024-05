Os procuradores do Tribunal Penal Internacional pediram mandados de captura contra os líderes de Israel e do Hamas. Os procuradores querem ver presos Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa de Israel, e os três líderes do Hamas por crimes contra a população israelita pelo Hamas e contra a população palestiniana na Faixa de Gaza, incluindo com o uso da fome e de violações sexuais como armas de guerra.