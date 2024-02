Guerra perdura há 127 dias. Número de mortos na Faixa de Gaza ultrapassa os 28 mil

Segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, o exército israelita "perpetrou 16 massacres contra famílias" desde sexta-feira. Além dos 117 mortos, ficaram feridas 152 pessoas.



A agência palestiniana Wafa refere que 25 palestinianos foram mortos em bombardeamentos israelitas sobre Rafah, no sul da Faixa de Gaza, perto da linha de fronteira com o Egito.Rafah era considerada um porto seguro para os civis palestinianos. É agora um assumido alvo militar de Israel.

Na sexta-feira, o gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, sustentou ser "impossível atingir o objetivo de guerra de eliminar o Hamas e deixar quatro batalhões em Rafah".



Telavive ordenou a evacuação da zona - um gesto de eficácia incerta, dado que Rafah acolhe atualmente 1,3 milhões de civis palestinianos sem alternativas de proteção.

À medida que acelera os preparativos para fazer abater a máquina de guerra sobre Rafah, Israel mantém a pressão em Khan Younis, igualmente na porção meridional da Faixa de Gaza. Aqui, as tropas israelitas cercam há 20 dias os hospitais de Naser e Al Amal.

"As forças de ocupação prenderam oito membros do pessoal da associação do Hospital Al Amal, incluindo quatro médicos, para além de quatro feridos e cinco acompanhantes de doentes", adiantou o Crescente Vermelho palestiniano, referindo-se a uma incursão levada a cabo na sexta-feira.

Os soldados do Tsahal, indicou ainda o Crescente Vermelho, "revistaram o hospital, destruíram alguns dispositivos, equipamentos e mobiliário, detiveram funcionários, interrogaram-nos, espancaram-nos e insultaram-nos e impediram os funcionários e acompanhantes de doentes de beber água ou usar a casa de banho".

"Catástrofe global"



O Hamas veio este sábado advertir contra a ofensiva militar terrestre de Israel em Rafah, antevendo mesmo o que descreveu como uma "catástrofe e um massacre global".



"Alertamos para uma catástrofe e massacre global que poderá deixar dezenas de milhares de mártires e feridos se houver uma invasão da província de Rafah", afirmam as autoridades de Gaza em comunicado, para, uma vez mais, responsabilizarem "totalmente a Administração dos Estados Unidos, a comunidade internacional e a ocupação israelita".A Administração norte-americana e a ONU alertaram Israel, nos últimos dias, para o "desastre" em potência de uma ofensiva sobre Rafah, na ausência de um plano claro para a deslocação dos civis palestinianos.





O braço político do movimento radical palestiniano acusa Israel de ter protagonizado "milhares de massacres no resto das províncias da Faixa de Gaza durante a atual guerra de genocídio".



"Exigimos a convocação imediata e urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e a adoção de uma resolução que garanta que a ocupação israelita seja forçada a parar a guerra de genocídio que está a cometer contra civis, crianças e mulheres na Faixa de Gaza", insta o Hamas.



c/ agências internacionais