Guerra Rússia/Ucrânia. ONU fala em 406 civis mortos e 801 feridos

Mais de 400 civis foram mortos e 800 ficaram feridos durante a invasão da Ucrânia. As forças russas tornaram a bombardear várias cidades do sul e leste do país. Esta terça-feira provocaram mais 40 vítimas mortais.