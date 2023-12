Há vários testemunhos de sudanesas sobre as atrocidades cometidas mas nenhum comentário por parte das autoridades.



As Forças de Apoio Rápido, os chamados "rebeldes", justificam a violência contra civis no Darfur como resultado de conflitos tribais alimentados pelo exército sudanês.



A região sudanesa do Darfur continua a ser um foco de organizações internacionais e ONGs.