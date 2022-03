Guerra Ucrânia. Zelensky volta a pedir à NATO o encerramento do espaço aéreo do país

O Presidente da Ucrânia avisa que, se o espaço aéreo do país não for encerrado, os mísseis da Rússia vão acabar por cair em território da NATO. Num vídeo que divulgou este domingo, Volodymir Zelensky insistiu no encerramento do espaço aéreo ucraniano.