Guerrilha colombiana e Governo com acordo para terminar com raptos para pedido de resgate

A Mesa de Diálogo para a Paz entre o Governo colombiano e o ELN se transferirá para Cuba no início de 2024, enquanto o quinto ciclo se conclui na Cidade do México, com progressos "firmes" rumo à paz como o compromisso da guerrilha de cessar os raptos para fins económicos.

"Hoje é a minha vez e tenho o orgulho, a honra de dar boas notícias à Colômbia. Depois de momentos críticos neste processo, caminhamos firmemente em direção à paz", afirmou a nova negociadora-chefe do Governo colombiano com a guerrilha do ELN, Vera Grabe, na cerimónia de encerramento do novo ciclo de conversações, citada pela agência Efe.

No final do mês passado, a delegação de paz do Governo colombiano anunciou que representantes de ambas as equipas se reuniriam para dedicar seus esforços à superação da crise que atravessa o processo de diálogo, gerada pelo sequestro de Luis Manuel Díaz , pai do jogador de futebol do Liverpool, Luis Díaz, que esteve nas mãos do ELN durante 12 dias.

Grabe sustentou que "as crises, quando aproveitadas, fortalecem-nos, tornam-se uma possibilidade", ao mesmo tempo que afirmou que agora alcançar a paz é um ato "revolucionário".

Neste sentido, destacou que o anúncio mais importante para a paz na Colômbia é o anúncio do ELN de suspender o que chamaram de "retenções para fins económicos", ligadas à extensão do cessar-fogo a partir de janeiro de 2024.

Além disso, foram acordadas a reafirmação da procura de um processo de paz, a criação de condições para a prorrogação do cessar-fogo, bem como as condições económicas e financeiras para a materialização do acordo com o México.

Ficou também acertado a retoma do processo de participação da sociedade, a conclusão da sua fase de desenho em abril do próximo ano e a criação de uma rede nacional de participação e a formação de oito zonas críticas para ações humanitárias e uma comissão da Mesa para coordenar planos de cuidados e transformações sociais nessas áreas.

Por sua vez, o chefe da delegação do ELN, vulgo "Pablo Beltrán", afirmou que a guerrilha e o Governo colombiano perseguem o mesmo objetivo: a paz.

"Somos parceiros, somos responsáveis pela construção desse mandato", frisou no mesmo evento.

Por isso afirmou que a celebração dos Diálogos de Paz é uma contribuição para mudar a cultura do confronto e buscar a conciliação no país andino.

No entanto, afirmou que é difícil avançar na construção da paz quando há guerras mediáticas e o progresso é esquecido, centrando-se apenas nos conflitos e tensões.