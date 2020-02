Guia Supremo Ali Khamenei foi dos primeiros a votar

Não houve declarações à imprensa e o registo fotográfico da IRNA atesta Ali Khamenei, sorridente, a depositar o voto na urna.

Os mais de 57 milhões de eleitores inscritos votam nos candidatos a deputados a nível nacional, enquanto os sete lugares da Assembleia de Peritos vão a votos em cinco províncias: Teerão, Qom, Khorasan Norte, Khorasan Razavi e Fars.

Nove milhões de eleitores estão inscritos na capital iraniana, o maior círculo eleitoral, que elege 30 deputados.

De acordo com observadores, o bloco conservador e ultraconservador do regime iraniano deverá consolidar nestas eleições legislativas o domínio que já detém no parlamento.

Resta saber qual será a afluência depois de nos últimos dias importantes dirigentes do regime terem multiplicado os apelos à participação dos votantes.

Nas anteriores legislativas, realizadas em 2016, a taxa afluência declarada oficialmente foi de 62%.

Na quarta-feira, em conferência de imprensa, o porta-voz do Conselho Guardião, órgão que supervisiona os atos eleitorais no Irão e que desqualificou milhares de candidatos do bloco reformista e moderado, Abbasali Kadkhodaee antecipou que a afluência hoje deverá situar-se à volta dos 50%.

"Antecipamos que 505 do eleitorado vai votar", disse.

Abbasali Kadkhodaee salientou ainda que se os votantes forem menos de 50% tal não será motivo de preocupação.

"Há países europeus em que a participação eleitoral é inferior a 50%", rematou.