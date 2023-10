Guimarães apresenta nova candidatura a Capital Verde Europeia em 2026

"Os vimaranenses foram, e continuarão a ser, envolvidos no caminho da neutralidade climática e da proteção do ambiente, pelo que manteremos todo o empenho e força rumo a uma nova candidatura, já no próximo ano, para 2026", afirmou Domingos Bragança (PS), presidente da Câmara de Guimarães, citado num comunicado enviado à Lusa.

"Como vimos hoje, na declaração final do júri, Guimarães tem feito um caminho exemplar e inspirador para a Europa. Continuaremos a trabalhar para uma cidade e para um mundo cada vez mais baseado nos valores da ecologia", acrescentou o autarca.

A cidade de Vilnius venceu o Prémio Capital Verde Europeia 2025, à frente das outras duas cidades finalistas à distinção, Guimarães e Graz, na Áustria, foi anunciado durante uma cerimónia que decorreu em Tallinn, capital da Estónia.

O Prémio Capital Verde da Europa (European Green Capital Award), organizado pela Comissão Europeia, reconhece e premeia os esforços locais para melhorar o ambiente e, assim, a economia e a qualidade de vida nas cidades.

O prémio é concedido todos os anos a uma cidade que lidera a vida urbana ecologicamente correta e incentiva as cidades a se comprometerem com metas ambiciosas para melhorar ainda mais o meio ambiente.

O galardão visa premiar cidades que tenham um registo consistente em alcançar altos padrões ambientais, encorajar cidades a alcançar objetivos ambiciosos, no que diz respeito a melhorias ambientais e desenvolvimento sustentável, e proporcionar um modelo para inspirar outras cidades e promover boas práticas e experiências em todas as cidades europeias.

A Comissão Europeia atribui 600 mil euros à vencedora para melhorar a sustentabilidade ambiental da cidade.