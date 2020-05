Guiné-Bissau aumenta para quatro o número de vítimas mortais e mantém número de infeções

"O número de mortos aumentou para quatro", disse Dionísio Cumba, coordenador do COES, na conferência de imprensa diária sobre a evolução da doença no país.

Dionísio Cumba explicou também que o número de infeções se manteve nos 913, porque nas "últimas 24 horas não foram realizados os testes por falta de recolha das amostras", salientando que hoje as equipas estão no terreno a fazer recolha a novos casos suspeitos.

O Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, prolongou na segunda-feira o estado de emergência até 26 de maio e decretou o recolher obrigatório entre as 20:00 e as 06:00, bem como o uso obrigatório de máscara, no âmbito do combate à pandemia do novo coronavírus.

Além daquelas medidas, os guineenses também só estão autorizados a sair de casa entre 07:00 e as 14:00.

Em África, há 2.556 mortos confirmados, com quase 75 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 302 mil mortos e infetou mais de 4,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,5 milhões de doentes foram considerados curados.