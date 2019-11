Guiné-Bissau. CEDEAO reforça força militar e adverte PR contra "golpe de Estado"

No comunicado final da cimeira extraordinária realizada hoje em Niamey, no Níger, os chefes de Estado da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) decidiram "reforçar a Ecomib para permitir fazer face aos desafios que se colocam antes, durante e depois das eleições, nomeadamente com o reforço dos efetivos e do mandato" da missão.

No documento, recordam que o Presidente guineense, José Mário Vaz, é "um Presidente interino" desde 23 de junho, quando terminou o seu mandato, e que "todos os seus atos devem ser subscritos pelo primeiro-ministro, a fim de lhe conferirem legalidade".

A CEDEAO considera, por isso, "que qualquer recurso às forças armadas ou às forças de segurança para impor pela força qualquer ato ilegal será considerado como um golpe de Estado e levará à imposição de sanções a todos os responsáveis".

No comunicado, a organização regional reitera que reconhece Aristides Gomes como primeiro-ministro e voltou a exigir a demissão do chefe do Governo nomeado pelo Presidente, Faustino Imbali, o que já aconteceu.