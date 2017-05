Guiné-Bissau cresce 5% em 2017 e 2018 apesar da incerteza política

Lusa 22 Mai, 2017, 08:07 | Mundo

"As perspetivas económicas e sociais continuam frágeis porque dependem fortemente do setor do caju, da continuidade das reformas lançadas e do ambiente político", dizem os analistas do Banco Africano para o Desenvolvimento, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico e das Nações Unidas no relatório sobre as Perspetivas Económicas Africanas.

O documento, divulgado hoje em Ahmedabad, na Índia, antecipa um crescimento do PIB na ordem dos 5% para este e o próximo ano, essencialmente devido à produção agrícola, o que é positivo porque foi alcançado num ambiente de incerteza política, mas é negativo porque mostra a dependência do país de fatores que não controla na totalidade.

"A recuperação que começou no seguimento do regresso da ordem constitucional está a manter-se, ajudada por um ano excecional para as vendas de caju e uma notável expansão nas plantações alimentares", dizem os analistas, notando que, ainda assim, "a incerteza política prejudicou o crescimento potencial" do país.