Guiné-Bissau. Exército suspende recolher obrigatório e proíbe "todas as manifestações"

O Alto Comando Militar (HCM), que assumiu o poder enquanto o país aguardava os resultados das eleições presidenciais e legislativas de 23 de novembro, anunciou também a "reabertura imediata" de escolas, mercados e instituições privadas para o "regresso à normalidade" nesta instável nação da África Ocidental.





O HCM consolidou o seu domínio sobre as instituições ao empossar esta manhã o general Horta Inta-A como presidente de transição da Guiné-Bissau, numa cerimónia que decorreu no Estado-Maior General das Forças Armadas guineense, um dia depois de os militares terem tomado o poder.

Quarta-feira, os militares anunciaram a destituição do Presidente Umaro Sissoco Embaló, suspenderam o processo eleitoral, os órgãos de comunicação social e impuseram um recolher obrigatório.



As eleições, que decorreram sem registo de incidentes, realizaram-se sem a presença do principal partido da oposição, Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), e do seu candidato, Domingos Simões Pereira, excluídos da disputa e que declararam apoio ao candidato opositor Fernando Dias da Costa.



Simões Pereira foi detido e a tomada de poder pelos militares está a ser denunciada pela oposição como uma manobra para impedir a divulgação dos resultados eleitorais.







A comunidade internacional tem estado a reagir com apreensão à alteração da ordem constituicional no país.



A Liga Guineense dos Direitos Humanos condenou o "alegado golpe de Estado" e exigiu a publicação dos resultados das eleições, presidenciais e legislativas, interrompida pela intervenção dos militares.





O Comité de Concertação Permanente da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), anunciaram reuniões de emergência para debater os últimos acontecimentos e adotar uma posição sobre a tomada de poder pelos militares.





O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, garantiu que a comunidade portuguesa está "perfeitamente calma".



