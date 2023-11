Guiné-Bissau foi primeiro a reconhecer independência de Timor-Leste

"É uma honra, um grande prazer, receber o presidente e ter entre nós o presidente de um país que foi o primeiro a reconhecer a proclamação unilateral da independência de Timor-Leste em 1975", disse José Ramos-Horta, durante uma declaração conjunta à imprensa.

O presidente da Guiné-Bissau iniciou no domingo uma visita a Díli, a convite do seu homólogo, para participar na cerimónia de celebração do 48.º aniversário da declaração unilateral da independência de Timor-Leste, que se assinala terça-feira.

"É um país muito especial na história de Timor-Leste", sublinhou José Ramos-Horta, salientando que foi a Guiné-Bissau que sempre apoiou os timorenses na Assembleia-Geral das Nações Unidas e no Conselho de Segurança.

Umaro Sissoco Embaló destacou que os povos dos dois países "são irmãos" e que ambos lutaram pela sua independência.

"Hoje somos países livres e independentes e continuamos a ter uma boa relação, sobretudo, política e diplomática. Estamos a ponderar a abertura da embaixada da Guiné-Bissau aqui e de Timor-Leste em Bissau", disse o Presidente guineense.

Em relação ao encontro, Umaro Sissoco Embaló explicou também que falaram sobre a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e sobre a conjuntura internacional, nomeadamente na Faixa de Gaza e na Ucrânia.

Após o encontro com José Ramos-Horta, Umaro Sissoco Embaló reuniu-se com o primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão, seguindo depois para uma visita ao Estado-Maior das forças armadas, tendo ainda previsto participar numa festa popular organizada pelo Ministério da Administração Estatal.

A visita termina terça-feira com a participação nas cerimónias para assinalar o 48.º aniversário da declaração unilateral da independência.

De Timor-Leste, Umaro Sissoco Embaló viaja para o Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para participar na Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP28), que se realiza na quinta-feira.