Guiné-Bissau. Governo permite ataques reiterados ao não punir os culpados, diz ONG

A coordenadora do programa africano da organização não-governamental (ONG) Comité para a Proteção de Jornalistas acusou hoje o Governo da Guiné-Bissau de permitir ataques a jornalistas, ao não responsabilizar os atacantes, e criticou as "tentativas de censura" no país.