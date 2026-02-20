Guiné-Bissau. Juíza do Supremo eleita presidente da Comissão Nacional de Eleições

De acordo com a Rádio Capital FM, a votação de Isaura Lobo ocorreu em sessão plenária do Conselho Nacional de Transição, órgão que substituiu o parlamento desde o golpe de Estado protagonizado por militares a 26 de novembro passado.

Segundo a mesma fonte, Carmem Isaura Lobo, formada em direito em Marrocos, venceu, em votação, o também juiz conselheiro do Supremo Tribunal Pansau Na Tcharé.

A renovação do secretariado executivo da CNE tem sido uma das exigências da oposição, que considera a atual direção, presidida pelo juiz desembargador Mpabi Kaby, "caduca" desde 2022.

O Conselho Nacional de Transição tem avançado com algumas reformas legislativas no país, mesmo perante a contestação da oposição, nomeadamente a revisão da Constituição, que agora concede amplos poderes ao Presidente da República, e da lei-quadro dos partidos políticos.

Um autodenominado Alto Comando Militar protagonizou um golpe de Estado na véspera do anúncio dos resultados provisórios das eleições legislativas e presidenciais, realizadas no dia 23 de novembro de 2025.

Os militares alegaram como fundamento a iminência de uma guerra civil no país.

Na sequência do golpe de Estado, a Guiné-Bissau foi suspensa das várias organizações de que é membro, nomeadamente a CEDEAO (Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental), União Africana e CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), que reclamam o regresso à normalidade constitucional para levantar a medida.

A CPLP cancelou uma missão de bons ofícios que tinha agendado para de 17 a 21 de fevereiro, depois da troca de acusações entre a Guiné-Bissau e Timor-Leste, que assumiu temporariamente a presidência da organização, que era detida por Bissau.

A CEDEAO e a União Africana enviaram missões à Guiné-Bissau, que estão a mediar o processo de transição no país, que os militares definiram pelo período de 12 meses.

O Presidente da Repúblcia de transição, Horta Inta-a, convocou novas eleições gerais para 06 de dezembro.