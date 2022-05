Guiné-Bissau. Líder de partido da oposição atingido a tiro

O líder do Partido União para a Mudança e forte opositor do regime da Guiné-Bissau foi vítima de disparos na última noite, junto à casa onde vive. Foram indivíduos não identificados que dispararam sobre Agnelo Regalla, de acordo com declarações do próprio à RTP, através de uma breve chamada telefónica.