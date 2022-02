Guiné-Bissau: Liga dos Direitos Humanos condena "atos de violência gratuita"

Em nota de imprensa, a Liga afirma acompanhar "com apreensão o motim" ocorrido no Palácio do Governo, que resultou na morte de seis pessoas e num número indeterminado de feridos.

A organização dirigida pelo jurista Augusto Mário da Silva disse acompanhar as "informações disponíveis, ainda escassas", segundo as quais os militares estariam a realizar operações de buscas e revistas às residências de pessoas, em Bissau, suspeitas de envolvimento no ataque.

"Em consequência, instala-se um clima de insegurança e de incerteza capaz de comprometer os esforços da consolidação de Estado de Direito empreendidos por vários atores nacionais e internacionais", refere-se no comunicado.

A Liga reforça que "em democracia os problemas políticos não devem ser resolvidos por via da violência" e ainda exorta os atores nacionais a privilegiarem o diálogo e o respeito pelas normas democráticas "perante o contexto frágil e volátil" do país.

A organização condena os atos e ainda insta as autoridades judiciais a instaurarem uma investigação transparente e conclusiva para o esclarecimento das circunstâncias em que ocorreu "a insurreição".

A Liga lamenta as mortes ocorridas, manifesta solidariedade aos familiares das vítimas e pede às autoridades que conduzam as investigações dentro dos dispositivos legais de forma a evitar "caça às bruxas".

Vários tiros foram ouvidos na terça-feira junto ao Palácio do Governo da Guiné-Bissau onde decorria um Conselho de Ministros, com a presença do Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, e do primeiro-ministro, Nuno Nabiam.

A tentativa de golpe de Estado já foi condenada pela União Africana, pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), através da presidência angolana, pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, por Portugal e por vários outros países.

Em declarações aos jornalistas, no Palácio da Presidência, o Presidente guineense afirmou ter-se tratado de um "ato bem preparado e organizado" que poderá também estar ligado a "gente relacionada com o tráfico de droga".

O ataque provou pelo menos seis mortos e quatro feridos, segundo fontes militares e médicas.

A Guiné-Bissau é um dos países mais pobres do mundo, com cerca de dois terços dos 1,8 milhões de habitantes a viverem com menos de um dólar por dia, segundo a ONU.

Desde a declaração unilateral da sua independência de Portugal, em 1973, sofreu quatro golpes de Estado e várias outras tentativas que afetaram o desenvolvimento do país.