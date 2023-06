Guiné-Bissau. Madem-G15 felicita vencedor e diz-se disponível para ajudar o país

Numa declaração para reagir aos resultados eleitorais que colocaram o Madem-G15 na segunda posição, com 29 deputados ao parlamento, Camará afirmou ter falado com o cabeça-de-lista da Plataforma Aliança Inclusiva (PAI- Terra Ranka), Domingos Simões Pereira.

"Liguei ao engenheiro Domingos Simões Pereira, mas não me atendeu, penso que estava ocupado na altura, mas retribuiu-me a chamada e dei-lhe as minhas felicitações" disse Braima Camará, merecendo palmas de dezenas de militantes que se encontravam na sede nacional do partido, em Bissau.

Questionado sobre se o Madem-G-15 estaria disponível para integrar o futuro Governo, o responsável disse que o seu partido está pronto para colaborar e ajudar a arranjar soluções de estabilidade política para o país.

"O Madem tem responsabilidades para ser líder da oposição. Vamos para o parlamento para fazer oposição construtiva. Tudo o que for bom para a Guiné-Bissau, no parlamento, será viabilizado pelo Madem", sublinhou.

Braima Camará esclareceu, contudo, que por ter vencido com uma maioria absoluta, a coligação PAI - Terra Ranka "não precisa de bengalas de ninguém".

Afirmou que, no parlamento, na sua ação de fiscalização da ação governativa, o povo guineense não se irá dececionar com o seu partido, apesar de não ter optado pelo projeto de sociedade que propôs.

Camará afirmou que o Madem-G15 "é um partido que veio para ficar" e com "disponibilidade total" para participar no jogo democrático.

O dirigente disse aos militantes do Madem-G15 que "ninguém está autorizado a ficar desanimado" e realçou que, por ser um partido novo, entrou para as eleições do passado domingo com 27 deputados e saiu com 29.

Questionado sobre se vai cumprir com a promessa de deixar a política ativa, o líder do Madem-G15 disse que continua a ser militante do seu partido e que "a seu tempo irá se pronunciar" sobre este assunto.

A Comissão Nacional de Eleições divulgou hoje os resultados das eleições legislativas do passado domingo que deram a vitória à coligação PAI - Terra Ranka com 54 dos 102 deputados ao parlamento, conquistando assim a maioria absoluta.

O Partido de Renovação Social (PRS) conseguiu 12 deputados, uma grande descida em relação às legislativas de 2019, quando obteve 21 assentos.

O Partido dos Trabalhadores Guineenses (PTG), criado no final de 2021, e liderado por Botche Candé, obteve seis deputados na sua estreia eleitoral.

O grande derrotado das eleições legislativas é a Assembleia do Povo Unido -- Partido Democrático da Guiné-Bissau, liderada pelo primeiro-ministro cessante Nuno Gomes Nabiam, que obteve apenas um deputado, quando em 2019 elegeu cinco deputados.