Guiné-Bissau. Partido do PM cessante pede continuidade da paz no país

Em conferência de imprensa para reagir aos resultados das eleições legislativas do passado domingo e que deram à APU- PDGB um deputado no próximo parlamento, Augusto Gomes defendeu que a estabilidade e a paz foram "os principais ganhos" do executivo liderado por Nuno Gomes Nabiam.

"A APU tinha um compromisso que é de trabalhar, a todo o custo, para que haja paz e estabilidade neste país e conseguiu cumprir. Esperamos que os vencedores continuem a garantir a paz, tranquilidade e estabilidade no país", observou Augusto Gomes.

O também diretor de campanha eleitoral da APU-PDGB e ministro da Juventude de Desporto no Governo cessante afirmou que o partido "nunca aceitou aliciamentos" para "perturbar a paz", que considera como o principal ativo do país.

O dirigente lembrou o ataque armado de que foi alvo o Governo, no dia 01 de fevereiro de 2022, quando se encontrava reunido em Conselho de Ministros e que era presidido pelo Presidente da República para justificar as dificuldades enfrentadas pelo partido.

Augusto Gomes notou que a APU-PDGB, por ter tido o líder como primeiro-ministro, "pagou ainda outras faturas", nomeadamente as desconfianças dos compradores externos da castanha de caju, principal produto agrícola e de exportação do país.

O dirigente afirmou que a APU-PDGB aceita a decisão do povo por ter decidido pelo programa de um outro partido e espera que a mudança, reclamada pelo povo, "seja pela positiva" e que haja continuidade "nas grandes obras em curso atualmente".

Gomes disse que o seu partido felicita a coligação PAI -- Terra Ranka por ter vencido as eleições com 54 dos 102 deputados ao parlamento, prometeu fazer oposição construtiva e aguarda que o novo Governo "cumpra com os seus propósitos".

Uma das ações que o partido de Nuno Nabiam espera do novo Governo é a realização, pela primeira vez, de eleições autárquicas na Guiné-Bissau.

Augusto Gomes aproveitou para felicitar o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, pelos apoios prestados ao Governo liderado pela APU--PDGB e ainda pelo seu discurso na quinta-feira em relação ao líder da coligação PAI- Terra Ranka.

"Felicitações ao Presidente da República pelo seu comportamento de homem e estadista durante todo o processo eleitoral, pelo seu pronunciamento de voltar atrás na sua determinação de não nomear o engenheiro Domingos Simões Pereira em caso de vitória eleitoral da coligação PAI - Terra Ranka", sublinhou Gomes.

O Presidente sempre disse que mesmo vencendo com 102 deputados, não iria nomear Simões Pereira, mas, na quinta-feira, afirmou que tinha mudado de opinião e que estava pronto para dar posse ao líder da coligação PAI - Terra Ranka.

A Comissão Nacional de Eleições divulgou na quinta-feira os resultados das eleições legislativas do passado domingo que deram a vitória à coligação PAI - Terra Ranka com 54 dos 102 deputados ao parlamento, conquistando assim a maioria absoluta.

Os resultados provisórios indicam também que o Movimento para Alternância Democrática (Madem-G15) obteve 29 deputados na Assembleia Nacional Popular, mais dois assentos do que em 2019 e o líder do partido, Braima Camará, já felicitou o vencedor, manifestando-se pronto para colaborar e ajudar a arranjar soluções de estabilidade política para o país.

O Partido de Renovação Social (PRS) conseguiu 12 deputados, uma grande descida em relação às legislativas de 2019, quando obteve 21 assentos, e o líder da formação política, Fernando Dias, disse que respeita a vontade do povo e a mensagem de "repreensão pela companhia em que se encontrava", referindo-se ao facto de ter integrado o anterior Governo.

O Partido dos Trabalhadores Guineenses (PTG), criado no final de 2021, e liderado por Botche Candé, obteve seis deputados na sua estreia eleitoral.

O grande derrotado nas eleições legislativas é a APU-PDGB, liderada pelo primeiro-ministro cessante Nuno Gomes Nabiam, que obteve apenas um deputado, quando em 2019 elegeu cinco deputados.