Guiné-Bissau. PR cabo-verdiano distancia-se da mediação por razões históricas

"Alguns chefes de estado deverão deslocar-se à Guiné-Bissau. Nós, fazendo uma avaliação mais fina da situação, decidimos distanciar-nos da comissão de mediação, tendo até em conta as relações históricas entre Cabo Verde e Guiné-Bissau, mas desejamos o melhor para que se consiga ultrapassar este momento de crise política", afirmou José Maria Neves, citado pela Rádio de Cabo Verde (RCV).

"Vamos continuar a dar a nossa contribuição no quadro da CEDEAO [Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental] para a resolução desta situação de golpe de Estado", acrescentou.

O chefe de Estado recordou, tendo em conta a "sensibilidade da questão", que Cabo Verde mantém relações muito próximas com a Guiné-Bissau e os dois países partilharam uma luta de libertação do regime colonial português.

Por isso, "convém que Cabo Verde, nesta fase, não esteja muito envolvido nesta questão, de modo a poder dar uma contribuição mais ampla no quadro da CEDEAO. No dia 14 deverei estar em Abuja, para participar na cimeira da comunidade e nessa ocasião daremos, com certeza, a nossa contribuição, relativamente aos resultados dessa primeira deslocação dos chefes de Estado à Guiné-Bissau", disse.

"Não queremos imiscuir-nos nos assuntos internos da Guiné-Bissau, nem comentar ou analisar esta situação, até para não complicar o quadro negocial (...). Houve um golpe, já há um Presidente de transição, um novo Governo nomeado e são esses os dados com que devemos trabalhar", acrescentou.

José Maria Neves disse ainda desejar "o melhor para o povo da Guiné-Bissau" e esperar que a situação se resolva "de forma pacífica, através de negociações entre as partes", prometendo contribuir para o diálogo e para que se alcancem soluções.

A crise na Guiné-Bissau começou quando um grupo de militares tomou o poder a 26 de novembro, destituindo o Presidente cessante, Umaro Sissoco Embaló, que deixou o país, e suspendeu a divulgação dos resultados das eleições gerais de 23 de novembro.

O general Horta Inta-A foi empossado Presidente de transição pelo período de um ano, após o golpe, e nomeou Ilídio Vieira Té, antigo ministro de Embaló, como primeiro-ministro e ministro das Finanças.

As eleições, que decorreram sem registo de incidentes, realizaram-se sem a participação do principal partido da oposição, o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), e do seu candidato, Domingos Simões Pereira, que foram excluídos da disputa.

Simões Pereira apoiou Fernando Dias da Costa, outro candidato opositor, que reivindicou a vitória na primeira volta.

A detenção de Domingos Simões Pereira e a tomada de poder pelos militares estão a ser denunciadas pela oposição como uma manobra para impedir a divulgação dos resultados eleitorais.

O golpe militar foi condenado pela comunidade internacional, e a Guiné-Bissau foi suspensa da CEDEAO e da União Africana (UA) até que a ordem constitucional seja restabelecida.