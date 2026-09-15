Guiné-Bissau reporta e condena vandalismo na residência do embaixador em Cabo Verde

No comunicado, divulgado nas redes sociais de órgãos de comunicação social locais, o ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e das Comunidades reagiu às recentes denúncias por parte de um grupo de emigrantes guineenses de alegados ataques xenófobos a membros da comunidade em Cabo Verde.

Nos últimos dias, os órgãos de comunicação social têm apresentado relatos de cidadãos guineenses em Cabo Verde a denunciarem alegadas mortes de dois membros da comunidade em consequência de agressões.

"As informações recolhidas até ao momento confirmam que apenas um cidadão guineense se encontra hospitalizado, não havendo registo de quaisquer vítimas mortais", esclarece-se no comunicado da diplomacia guineense.

Nos mesmos relatos, um grupo de cidadãos guineenses reclamava a intervenção do embaixador do país em Cabo Verde, Ibraima Sano, e das autoridades de Bissau.

No documento hoje distribuído, o Governo guineense "repudia veementemente" qualquer forma de violência, sublinhando que a prioridade máxima do Estado continua a ser a proteção e a assistência integral aos cidadãos guineenses além-fronteiras.

"O Governo da Guiné-Bissau condena os atos de vandalismo registados na residência oficial do embaixador, bem como qualquer forma de violência, e reafirma que a proteção e a assistência aos cidadãos guineenses constituem uma prioridade", destaca o executivo.

Na mesma nota, aponta-se que o Governo tem vindo a "acompanhar de perto" os acontecimentos que envolvem a comunidade em território cabo-verdiano e apela à serenidade de todos, sobretudo na divulgação de informações nas redes sociais.

O Governo guineense alerta, por fim, para os "riscos associados à propagação de conteúdos não verificados".