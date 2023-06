Guiné-Bissau. Terra Ranka anuncia em breve nome a propor para futuro PM

"A plataforma nunca apresentou de forma clara quem seria o seu candidato a primeiro-ministro, é o que a plataforma vai fazer a partir desta altura", disse Domingos Simões Pereira, quando questionado pela Lusa sobre quem seria apontado como primeiro-ministro, depois de o Presidente guineense ter recuado na sua decisão.

O chefe de Estado guineense, Umaro Sissoco Embaló, afirmou durante a campanha eleitoral que não nomearia Domingos Simões Pereira primeiro-ministro do país caso vencesse as legislativas, mas na quinta-feira, numa mensagem à Nação, reconheceu os resultados e recuou na sua intenção.

"Vamos ter reuniões e discutir essas questões e muito proximamente não só a comunicação social, como o conjunto do povo guineense, ficará a saber qual é a proposta da plataforma para o cargo de chefe de Governo", afirmou Domingos Simões Pereira, na sede do partido, em Bissau.

Domingos Simões Pereira, presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), lidera a coligação Plataforma da Aliança Inclusiva -- Terra Ranka, que venceu com maioria absoluta as legislativas de domingo na Guiné-Bissau, obtendo 54 dos 102 deputados do parlamento guineense.

"Temos de esquecer tudo o que ficou para trás, temos de olhar para frente, temos de olhar de forma positiva e o que vamos encontrar olhando para a frente são as leis e, portanto, quem é homem ou mulher de Estado tem de ter um compromisso com as leis", disse o líder do PAIGC.

"O que se disse anteriormente ficou para trás, ao reconhecer que a plataforma PAI -- Terra Ranka venceu as eleições, ninguém tem dúvidas que é sua responsabilidade apontar um primeiro-ministro, formar o Governo e conduzir a ação governativa", salientou Domingos Simões Pereira.

Questionado sobre se a PAI -- Terra Ranka está disponível para coligações, o líder do PAIGC afirmou que o partido já deu provas da sua "capacidade de abertura, diálogo e inclusão".

"O que posso garantir é que estamos interessados e abertos a falar com todas as formações políticas, queremos ouvir todas as formações políticas, queremos analisar as várias ideias que essas formações podem trazer como contributo para aquilo que é o nosso programa eleitoral, se esse diálogo vai resultar num entendimento para uma eventual participação ou não, é algo que só o tempo irá dizer", afirmou Domingos Simões Pereira.

Nas declarações, o líder da PAI -- Terra Ranka destacou também que as prioridades do novo Governo vão ser resolver o problema da fome, que se faz sentir no país devido à fraca campanha de comercialização da campanha de caju, principal produto de exportação da Guiné-Bissau e do qual depende não só a economia, mas também, direta ou indiretamente, 80% da população.

Domingos Simões Pereira destacou também como prioridades imediatas garantir que o próximo ano letivo começa na data prevista e que decorra sem interrupções e a reintegração de dezenas de técnicos de saúde essenciais para um melhor funcionamento do setor.

A Comissão Nacional de Eleições divulgou na quinta-feira os resultados das eleições legislativas do passado domingo que deram a vitória à coligação PAI - Terra Ranka com 54 dos 102 deputados ao parlamento, conquistando assim a maioria absoluta.

Os resultados provisórios indicam também que o Movimento para Alternância Democrática (Madem-G15) obteve 29 deputados na Assembleia Nacional Popular, mais dois assentos do que em 2019 e o líder do partido, Braima Camará, já felicitou o vencedor, manifestando-se pronto para colaborar e ajudar a arranjar soluções de estabilidade política para o país.

O Partido de Renovação Social (PRS) conseguiu 12 deputados, uma grande descida em relação às legislativas de 2019, quando obteve 21 assentos, e o líder da formação política, Fernando Dias, disse que respeita a vontade do povo e a mensagem de "repreensão pela companhia em que se encontrava", referindo-se ao facto de ter integrado o anterior Governo.

O Partido dos Trabalhadores Guineenses (PTG), criado no final de 2021, e liderado por Botche Candé, obteve seis deputados na sua estreia eleitoral.

O grande derrotado nas eleições legislativas é a Assembleia do Povo Unido -- Partido Democrático da Guiné-Bissau, liderada pelo primeiro-ministro cessante Nuno Gomes Nabiam, que obteve apenas um deputado, quando em 2019 elegeu cinco deputados.