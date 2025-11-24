Guiné-Bissau. Uma nuvem de incerteza sobre as eleições gerais

O candidato à presidência da Guiné-Bissau, Fernando Dias, reinvindica vitória nas eleições de domingo. Uma declaração do candidato foi transmitida nas redes sociais pela imprensa guineense.

Fernando Dias, apoiado pelo PAIGC, pela coligação PAI - Terra Ranka e por uma ala do Partido da Renovação Social, diz que as eleições gerais provocam uma mudança de regime e que o atual Presidente, Umaro Sissoco Embaló, foi derrotado. Dias avança ainda estar na posse de informações que indicam irregularidades no processo de apuramento dos resultados eleitorais.



