As condenações constituem a mais recente medida da repressão à mineração de ouro não autorizada, anunciada pelo Governo no início do mês, que desencadeou confrontos mortais e levou dezenas de milhares de pessoas a fugir para o Mali, país vizinho.

O Tribunal de Repressão de Infrações Económicas e Financeiras em Conacri, a capital da Guiné, condenou na segunda-feira 22 ex-funcionários de Siguiri, uma importante região produtora de ouro perto da fronteira da Guiné-Conacri com o Mali, a dois anos de prisão cada um por cumplicidade na degradação ambiental, destruição e poluição dos cursos de água.

Cada funcionário também foi multado em 10 milhões de francos guineenses (cerca de 102 euros)

O tribunal condenou ainda 202 mineiros ilegais - que incluíam vários cidadãos estrangeiros - a sentenças de prisão de três anos pelos mesmos crimes, além da mineração ilegal.

Os 202 mineiros ilegais foram obrigados a pagar uma multa total de 10 mil milhões de francos guineenses (cerca de 1,1 milhão de euros).

Os cidadãos estrangeiros envolvidos no caso estão proibidos, pelo tribunal, de permanecerem em território guineense por 10 anos.

Os 224 réus condenados estavam entre as mais de 1.200 pessoas presas em Siguiri no início deste mês, suspeitas de mineração de ouro ilegal.

A repressão, que segundo o Governo pretende reduzir os danos ambientais - incluindo a destruição de terras agrícolas por maquinaria pesada e a poluição dos rios por produtos químicos - tornou-se violenta na semana passada, quando confrontos entre manifestantes e forças de segurança causaram 10 mortos e 13 feridos.

A mineração de ouro não autorizada tem sido o sustento de mais de 300.000 pessoas na Guiné-Conacri, segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.

As minas de ouro da Guiné-Conacri têm atraído trabalhadores de toda a África Ocidental há muito tempo.