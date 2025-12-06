Guineenses em Portugal exigem conclusão do processo eleitoral

"Estamos aqui para denunciar a situação dos líderes políticos que se encontram presos por causa do golpe de Estado inventado pelo Presidente, Umaro Sissoco Embaló. Foi ele quem criou essa narrativa, envolvendo os militares, que estiveram ao seu lado durante todo o mandato. Agora, esses militares estão no poder", disse à agência Lusa a manifestante Jurema Moura Carvalho.

A participante na manifestação organizada pela associação cívica Firkidja di Pubis e pela Juventude Africana Amílcar Cabral (JAAC) afirmou que "muitos cidadãos guineenses encontram-se presos injustamente".

O protesto, com cerca de 50 pessoas, decorreu no Largo de São Domingos, junto ao Rossio.