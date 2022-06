Gustavo Petro eleito primeiro presidente de esquerda na história da Colômbia

O seu adversário, o milionário Rodolfo Hernandez, obteve 47,27% dos votos, uma diferença de quase 700 mil votos, indicam os resultados publicados pelo Registo Nacional, responsável pela organização da eleição.

Com 98,86% das mesas de voto fechadas, Gustavo Petro obteve 11.185.671 votos, enquanto Rodolfo Hernández alcançou 10.468.781 votos.

A vantagem do Petro sobre Hernández é de cerca de 716 mil votos, mais do que o previsto nas sondagens de intenção de voto, que previram um empate técnico, algumas delas com menos de um ponto percentual de diferença.

Desta forma, Gustavo Petro, um economista de 62 anos, sucederá ao presidente da Colômbia, Iván Duque, a partir de 7 de agosto e governará até 2026.

Iván Duque já felicitou o vencedor das eleições e anunciou, na rede social Twitter, que nos próximos dias se vai reunir com o novo chefe de Estado eleito para "iniciar uma transição harmoniosa, institucional e transparente".