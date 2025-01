António Guterres considera que deve ser o Irão a dar o primeiro passo para renunciar às armas nucleares, de forma a melhorar as relações com os Estados Unidos. No Fórum Económico e Social de Davos, na Suíça, o secretário geral da ONU falou ainda dos perigos de uma Inteligência Artificial descontrolada e do "monstro" dos combustíveis fósseis.