Guterres alerta para "ciclo de retaliação sem saída" após ataques norte-americanos

"Tenho condenado repetidamente qualquer escalada militar no Médio Oriente. Os povos da região não podem ser sujeitos a um novo ciclo de destruição. E, apesar de tudo, corremos o risco de mergulhar num ciclo sem saída de retaliação após retaliação", afirmou numa reunião de emergência a decorrer no Conselho de Segurança da ONU.

Esta reunião foi convocada, a pedido do Irão, horas depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter confirmado que bombardeiros norte-americanos tinham atacado com bombas anti-bunker as principais centrais nucleares do Irão, incluindo as instalações subterrâneas de Fordow.

A ação ordenada por Trump ditou o envolvimento direto dos Estados Unidos, um aliado tradicional de Telavive, no conflito entre Israel e o Irão, iniciado a 13 de junho.