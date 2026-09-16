Guterres alerta para riscos da inteligência artificial e pede regras globais de segurança





(com agências)

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres,À margem de uma conferência que antecipa a Assembleia Geral da ONU, que se realiza na próxima semana, em Nova Iorque, Guterres garante que vai sensibilizar os chefes de Estado e de Governo para um tema que considera fundamental.“Não podemos dar-nos ao luxo de ignorar as preocupações que têm sido levantadas, sobretudo por aqueles que estão na linha da frente do desenvolvimento da inteligência artificial", afirmou Guterres. “A primeira responsabilidade de qualquer governo é proteger os seus cidadãos, incluindo das ameaças associadas à inteligência artificial”, acrescentouDe acordo com a agência Reuters,A última reunião sobre a inteligência artificial entre os 15 membros foi realizada em 2023.Guterres defende que os países com maior capacidade nas áreas mais avançadas da inteligência artificial "devem estabelecer mecanismos de contacto, troca de informações e algumas regras comuns de segurança, de forma a evitar que esta corrida possa conduzir, um dia, a um desastre global de enormes proporções"."Precisamos de uma compreensão partilhada sobre a forma de promover um desenvolvimento seguro, protegido e responsável da inteligência artificial, ao mesmo tempo que identificamos os momentos em que sistemas cada vez mais poderosos poderão exigir salvaguardas mais robustas ou medidas adicionais para gerir riscos potenciais", concluiu Guterres.